Explosions à Beyrouth : la solidarité pour survivre

Au Liban, les secours travaillent toujours à retrouver des survivants trois jours après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth. On compte déjà au moins 154 morts et plus de 5 000 blessés. Dans les rues dévastées, certains habitants se refusent à tout quitter même si leurs maisons menacent de s'effondrer. Ne pas abandonner, être solidaires... Ils veulent vivre comme si de rien n'était.



