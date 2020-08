Explosions à Beyrouth : que s’est-il passé exactement ?

L'explosion à Beyrouth a été ressentie à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Une secousse équivalente à un petit tremblement de terre. Le bâtiment qui a explosé se trouvait sur le port de la ville, un quartier habité par de nombreuses personnes. La déflagration s'est produite dans la capitale libanaise et l'effet du souffle a provoqué d'importants dégâts dans un rayon de 5 km. La scène a duré moins de trois secondes, et elle a été filmée par de nombreux témoins.



