"C'est une catastrophe" : dans Beyrouth, des quartiers entiers traumatisés par les explosions

Des vitres soufflées à plusieurs kilomètres de l'impact. Des habitants hagards. Partout le son des sirènes hurlantes des secours. Et puis l'atmosphère étouffante, chargée de poussière. Beyrouth est traumatisée après les explosions ultra-violentes survenues ce mardi en fin d'après-midi dans la zone portuaire de la capitale libanaise. "Il y avait de la poussière partout. Des gens partout qui pleuraient", expliquent Nady et Faouzi, témoins de l'explosion au micro de TF1. "Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de sang. Des personnes défigurées."

A plus de deux kilomètres du port, les voitures, les vitres des immeubles sont soufflées. Les rideaux de fer de certains magasins sont déformés par le souffle. "J'ai senti comme un tremblement de terre et puis après une énorme déflagration et les vitres se sont cassées. J'ai senti que c'était plus fort que l'explosion lors de l'assassinat de Rafic Hariri" en 2005, provoqué par une camionnette bourrée d'explosifs, raconte une habitante du centre de la ville.