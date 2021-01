VIDÉO - Face à une recrudescence dans la région du Hebei, des millions de Chinois coupés du reste du pays

À l'approche du Nouvel An lunaire (du 11 au 17 février), le pouvoir central semble atteint d'une certaine fébrilité. Les chiffres sont là, et il ne s'agit plus de cas sporadiques comme il a pu en exister depuis cet été. Le spectre d'une réelle seconde vague inquiète. Tout a commencé cette fois-ci dans la province du Hebei, limitrophe de Pékin. Sa capitale Shijiazhuang est considérée comme l'épicentre du récent foyer de Covid-19.

Alors, aux mêmes maux, les mêmes remèdes : les autoroutes menant à Pékin sont strictement contrôlées. Les personnes positives sont confinées, leurs contacts proches en quarantaine dans les hôtels réquisitionnés, les écoles sont fermées et les réunions familiales interdites. Certaines nouveautés apparaissent : pour tout déplacement, un QR code santé est requis. Les tests sont plus massifs et plus rapides.

Un total de 252 testeurs venant d'autres régions ont été envoyés à Shijiazhuang, Xingtai et Langfang pour contribuer aux tests d'acide nucléique et aider le Hebei à augmenter sa capacité de tests quotidienne à 1,1 million de tubes. La vigilance s'est accrue donc dans le pays, partout où un cas apparaît des mesures coercitives s'exercent désormais.

Aujourd'hui, par mesure de précaution, 4,9 millions d'habitants, de et autour, de la ville le Lanfgang ne peuvent plus sortir d'une zone délimitée après la découverte d'un seul cas positif. La mesure est en place pour sept jours.