VIDÉO - Fâché par une question, Erdogan accuse un journaliste français de parler comme ses ennemis du FETÖ

Sans répondre sur le fond, le président Erdogan a tout de suite contre-attaqué. Agacé. "Tu parles comme quelqu’un du FETÖ !(mouvement güléniste que le gouvernement turc considère comme une organisation terroriste, ndlr) Avec les mêmes arguments !" "Je parle comme un journaliste, français", a répondu l’interpellé.





"Tu ne parles pas comme un journaliste, tu parles exactement comme un membre du FETÖ. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont fait cette opération, c’étaient les procureurs, qui étaient liés au FETÖ. Aujourd’hui, ils sont en prison", a d'abord asséné le président. Avant de développer : "Ecoutez. Les organisations de renseignement ont des droits et ils ont des devoirs de transporter des armes d’un côté et de l’autre suivant les lois." Avant de retourner l’argument : "Tu me poses cette question, mais les Etats-Unis ont envoyé 4000 camions d’armes en Syrie. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas cette question ? 4000 camions d’armes. Tu es journaliste, tu devrais le savoir, tu devrais poser des questions là-dessus, pourquoi est-ce que tu ne poses pas de questions ? Et ne parlez pas avec les arguments des autres. Cela, ce sont des arguments et un discours de FETÖ, et il faut apprendre à ne pas employer ces arguments et ce discours."