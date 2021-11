Royaume-Uni : l'état de santé d'Elizabeth II inquiète les Britanniques

ROYAUTÉ - Elizabeth II a annulé ce dimanche sa venue à la cérémonie officielle pour rendre hommage aux victimes des guerres, quelques heures avant son début. Ce devait être sa première apparition publique depuis son hospitalisation fin octobre. Chez les Britanniques, l'inquiétude règne.

C'est une absence qui ravive les inquiétudes de ses sujets. Elizabeth II, 95 ans, a renoncé, à son "grand regret", à participer à la cérémonie du souvenir à Londres ce dimanche, pour rendre hommage aux victimes des guerres, en raison de son état de santé. En 69 ans de règne, la monarque n'avait raté cette cérémonie, à laquelle participe le Premier ministre Boris Johnson et de nombreux responsables politiques, que six autres fois durant son long règne, parce qu'elle était en déplacement à l'étranger ou enceinte de ses deux plus jeunes enfants. Cela devait être sa première apparition publique depuis sa brève hospitalisation le mois dernier, car la souveraine ayant dû annuler sa participation à plusieurs événements ces dernières semaines sur le conseil de ses médecins. Parmi ses sujets, certains ne sont plus étonnés de cette absence. "Elle a quand même un certain âge, ça m'aurait étonné de la voir continuer à assurer ce genre de cérémonie", explique une Britannique. "C'est une vieille dame maintenant, il est temps qu'elle lève le pied. À Charles de reprendre le flambeau", abonde un autre.

Officiellement, c'est un mal de dos. Ça me laisse sceptique, ça doit être plus sérieux. - Un Britannique

Ses médecins avaient suggéré qu'elle prenne du repos le 20 octobre dernier, au lendemain d'une réception au château de Windsor où elle était apparue devisant avec Boris Johnson et l'homme d'affaires américain Bill Gates. Sur les conseils de ses médecins, la reine a été priée de se reposer et son agenda a été fortement allégé. Elizabeth II a notamment annulé son déplacement à la COP26, à Glasgow (Écosse), où les princes Charles et William ont représenté la famille royale. D'après le palais de Buckingham, la reine de 95 ans s'est "fait mal au dos" ce dimanche, et n'a donc pas pu assister à cette cérémonie symbolique. Une explication qui ne satisfait pas tout le monde. "Pour avoir raté une cérémonie qui a tant de symboles qui lui sont chers, les forces armées, la Seconde guerre mondiale et ses parents, le Commonwealth, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui se passe avec sa santé et qu'on est peut-être en train de nous cacher", estime Marc Roche, biographe de la reine Elizabeth II, au micro du 20H de TF1.

Parmi les familles des anciens combattants, venus rendre hommage aux Britanniques tombés, le sentiment est partagé. "Officiellement, c'est un mal de dos. Ça me laisse sceptique, ça doit être plus sérieux. On aimerait vraiment savoir ce qu'il se passe", soupire l'un d'entre eux. "Je ne veux pas spéculer, mais quand l'inévitable arrivera, nous seront prêts", philosophe un autre.

J'ai vu la reine lors d'une audience la semaine dernière et elle va très bien - Boris Johnson

Du côté de la famille royale et du gouvernement britannique, on se veut rassurant. "Je voudrais juste rassurer tout le monde en disant que j'ai vu la reine lors d'une audience la semaine dernière, mercredi à Windsor et elle va très bien", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson, interrogé sur ce sujet lors d'une conférence de presse sur la COP26 ce dimanche. Quelques jours plus tôt, le prince Charles assurait, à propos de sa mère, qu'elle "va bien".

