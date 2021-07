Far West : voyage à bord d'un train à vapeur dans le Colorado

Comme chaque jour ou presque depuis 100 ans, ce train enfume cette petite ville perdue du Colorado. Le départ est imminent. Nous avons 70 km à parcourir en quatre heures, le temps pour admirer les paysages de l'Ouest américain : le Far West. On y vient des quatre coins des États-Unis, et ça se passe en famille. Nous sommes sur les rares lignes du pays où le train à vapeur n'a jamais cessé de rouler. Tout est à l'ancienne. Le voyage se fait dans les roches éventrées il y a 150 ans à coup de dynamite. Le train est par endroits suspendu à 3000 m d'altitude au-dessus du vide dans un décor digne d'Indiana Jones.

En cours de route, il faut ralentir sur les tronçons les plus délicats. Et pour fabriquer de la vapeur, on doit marquer une pause dans la montagne dans une station-service de Western. Bill, conducteur depuis 40 ans, est amoureux de sa machine infernale. Il nous décrit sa cabine personnelle et la forte chaleur à l'intérieur. Pour les derniers kilomètres, nous nous sommes régalés de ces quelques cadeaux, ce que le Colorado a de plus beau à offrir. Enfin au loin emprisonné entre les glaciers, apparaît Silverton, là où notre périple s'achève.