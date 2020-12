Fermeture des frontières au Royaume-Uni : le point sur la situation à Londres

Pour ceux un peu plus chanceux et qui ont un billet pour mercredi ou jeudi, ils devraient pouvoir voyager. Néanmoins, ils devront présenter un test PCR. Alors les cliniques y sont prises d'assaut par les Français. Ces derniers veulent tous passer un test et ainsi espérer rentrer pour passer les fêtes. De plus, il ne reste plus que quatre jours avant Noël et personne ne veut rester dans cette ville anglaise. D'autant plus qu'elle entame son troisième confinement et que par conséquent, les rassemblements sont interdits.