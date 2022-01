Fête dans un avion en plein Covid : polémique au Canada

Ils chantent et dansent sans masque, d'autres vapotent, ou encore boivent au boulot une bouteille de vodka. On se croirait en boîte de nuit, et pourtant, la scène se déroule entre Montréal et Cancún le 30 décembre dernier. Un voyage organisé. 153 influenceurs et des stars de la téléréalité. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le Premier ministre canadien évoque dans un langage fleuri une bande d'idiots. L'homme qui a organisé le voyage est un influenceur canadien. Dans un communiqué de presse, il se défend et affirme que toutes les précautions nécessaires ont été prises et d'avoir demandé "que tous les passagers soient testés à Montréal afin d'assurer un voyage sécuritaire, et ce, même si les autorités mexicaines n'exigent pas de tes PCR négatif pour entrer dans leur pays".