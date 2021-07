VIDÉO - Espagne : plus de 400 hectares de forêt brûlés dans un incendie en Catalogne

Environ 350 personnes avaient dû être évacuées samedi dans les communes riveraines, ainsi qu'une centaine de résidents d'un camping local.

Selon les autorités catalanes, le feu s’est probablement déclaré à cause d’un mégot de cigarette.

En raison de son climat chaud et sec, l'Espagne, deuxième destination touristique mondiale avant la pandémie, est régulièrement frappée en été par d'importants feux de forêt qui, selon les experts, menacent de devenir plus fréquents et plus violents en raison du réchauffement climatique