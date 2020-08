Feux en Californie : 120 000 personnes évacuées

Les incendies continuent de ravager la Californie. Cent vingt mille personnes ont dû quitter leurs maisons. Ces feux gigantesques, déclenchés par des milliers d'éclairs et alimentés par une chaleur record, ont déjà coûté la vie à au moins cinq personnes. Les pompiers tentent de protéger des habitations jusque-là épargnées par les flammes. Au total, ce sont plus de 300 000 hectares qui ont déjà brûlé. Reportage sur place.



