Foie gras : un produit en voie de disparition

La Conseil municipal de New York vient d'adopter un texte interdisant la vente de foie gras dans la ville. Ceci pour dénoncer les mauvaises conditions de gavage des oies et des canards. A partir de 2022, on ne pourra donc ni acheter, ni vendre, ni même détenir du foie gras à New York. Ceux qui iront à l'encontre de cet arrêté s'exposent à une amende allant de 500 à 2 000 dollars. Les restaurateurs new-yorkais dénoncent l'anti-constitutionnalité de cet arrêté. Pour les associations de défense des droits des animaux, c'est une grande victoire. D'autres villes ou pays vont-ils suivre ce mouvement ?



