Folie immobilière en Californie : 1000 euros par mois pour trois mètres carrés

La grandeur n'est plus du goût d'une certaine jeunesse américaine. En matière de logement, des jeunes sont prêts à payer très cher pour vivre dans des sortes de dortoirs. Ils ont choisi le Podshare, nouveau concept à la mode en Californie. Ils paient 1000 euros par mois pour un lit superposé dans un espace partagé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.