Fortunes de Dieu et pasteur millionnaire au Nigeria

“Redemption camp” est coupé du reste du pays par une enceinte sécurisée et bordée par la plus grande église du monde, longue de plus de trois kilomètres. Un îlot de prospérité, clôturé et gardé par des agents de sécurité. Avec ses propres boutiques, sa centrale électrique, mais aussi ses écoles et son lycée qui compte plus de 500 élèves. Dans un pays de 200 millions d’habitants dont la moitié sont musulmans, la ville de la rédemption est une vitrine destinée à convertir de nouveaux fidèles.