Frappes israéliennes : des sites stratégiques du Hamas ciblés

En moins d’une semaine, déjà 119 Palestiniens tués dont 31 enfants et 9 morts côté Israéliens. Les bilans donnés par chacun des deux camps n’inculpent pas les centaines de blessés. La nuit dernière, ces frappes sur la bande de Gaza ont illustré l’escalade militaire : 450 bombes et missiles tirés par l’armée de l’air israélienne. Pour détruire, dit-elle, des tunnels souterrains, dans lesquels elle accuse les combattants du Hamas de se déplacer. En face, c’est la fuite des habitants.

L’armée israélienne tente de détruire les roquettes déployées par les Hamas. Plus de 1 800 déjà mises à feu assure-t-elle, 90% sont interceptés et le reste s’abat. Après chaque alerte, les habitants découvrent les dégâts et saluent leur force militaire, décrite comme mesurée. “Nous faisons attention. Si nous voulons attaquer tel bâtiment, nous les informons. Les gars, quittez votre maison, nous allons bombarder. S’il vous plaît, s’il vous plaît, partez”, décrit un Israélien. Cette version est contredite à Beit Lahia dans la bande de Gaza par certains témoignages et des images très dures.