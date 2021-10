VIDÉO - Frayeur au parc d'attraction : des visiteurs bloqués dans un grand huit à 43 mètres de haut au Japon

Suspendus à près de 43 mètres au-dessus du vide, les minutes sont longues. Les passagers d'un grand huit dans un parc à thème japonais, à Osaka, ont dû prendre leur mal en patience ce vendredi 22 octobre, vers midi : se retrouvant bloqués dans le train à cause d’une panne d’électricité, ils ont dû attendre une heure et demie, avant d’être secourus.

Immobilisés à haute altitude, ils avaient presque atteint le sommet de la montagne russe, précise le quotidien japonais Asahi Shinbun. Évacués au compte-goutte via d’étroits escaliers et escortés par les agents du parc, comme le montrent les images de la vidéo en en-tête, les 35 passagers sont tous sains et saufs. Le manège s’est arrêté à cause d'une panne temporaire dans le quartier Konohana d'Osaka, qui a touché près de 3200 foyers et a interrompu toutes les attractions du parc.