VIDÉO - "Fuck Trump" : l'insulte de Robert de Niro en direct à la télévision américaine

Il était venu annoncer une prestation du chanteur Bruce Springsteen, avant de changer de sujet. Présent ce dimanche au Radio City Music-Hall de New York où se tenait la cérémonie des Tony Awards, les récompenses du théâtre américain, Robert De Niro s'est saisi de l'occasion pour passer un message en direct sur la chaîne CBS.





L’acteur de 74 ans a ainsi déclaré : "Ce n’est plus 'Trump ça suffit, c’est 'Trump, on t’emmerde'" ("It’s no longer 'Just down with Trump', it’s fuck Trump !""). Ce qui lui a valu de recevoir une standing ovation de la foule dithyrambique. Pendant ce temps, satisfait de son effet, le comédien brandissait ses deux poings en l'air.