Fusillade à Liège : l'assaillant "était déterminé et tirait sur tout ce qui passait", raconte un témoin

"On a vu son regard, il était déterminé." C'est ainsi qu'Yves décrit l'homme qui a tué deux policières et le passager d'une voiture, âgé de 22 ans, ce mardi matin dans le centre de Liège en Belgique. La fusillade a éclaté ce mardi vers 10h30 à l'occasion d'un contrôle de police. Du balcon de son bureau, Yves a vu une partie de la scène et nous raconte.





"On a d'abord entendu des déflagrations qui ne ressemblaient pas à des tirs d'armes à première entente. C'est là qu'on a vu un mec sur la route, très jeune et barbu, tirer sur tout ce qui passait. On n'a pas imaginé tout de suite que ça puisse être un attentat". Selon Yves, de nombreuses personnes se sont alors arrêtées, dont une voiture blanche. "Le conducteur a pu sortir mais le passager a été tué à bout portant", assure ce témoin.