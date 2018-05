VIDÉO - Fusillade dans les écoles américaines : la question d'un enfant fait vaciller la porte-parole de l'exécutif

Prenant la parole lors du point de presse quotidien de Sarah Sanders, ce jeune homme, qui était à la Maison Blanche pour l'édition pour enfants du magazine TIME, a raconté que son école avait récemment organisé un exercice de confinement. Il a confié l'inquiétude que lui et ses amis pouvaient ressentir quant à la possibilité d'être victime d'une fusillade.





Et le jeune apprenti journaliste, scolarisé en Californie, de demander ce que le gouvernement avait fait ou fera pour éviter que ces "tragédies insensées" ne se reproduisent. "Il n'y a rien de plus terrifiant pour un enfant d'aller à l'école et de ne pas se sentir en sécurité, donc je suis désolée que tu ressentes cela", a répondu Sarah Sanders, visiblement très émue, cherchant à retenir ses larmes.