Fusillade dans un lycée de Floride : ce que l’on sait

Un après-midi ordinaire dans le lycée Marjory Stoneman Douglas (Floride). Puis des coups de feu et le cri strident de l’alarme incendie. En réaction, élèves et professeurs se cachent dans des placards. Certains finissent par sortir du lycée, les mains derrière la tête. Ils tombent nez à nez avec un gros dispositif policier. Et pour cause, un ancien élève de l’établissement vient de faire un véritable carnage. Voici ce que l’on sait, point par point :