VIDÉO - "C'était si calme que je pouvais entendre ma respiration" : une survivante de la fusillade en Thaïlande témoigne

"Le personnel de Daiso (un magasin à prix unique, ndlr) nous a dit de nous cacher dans le bureau du magasin. Du coup, on regardait les vidéos des caméras de surveillance avec la vue en face de la boutique", témoigne Partiya Aree, qui assiste alors à travers les écrans au périple sanglant du soldat dans les allées du centre commercial, où il a résisté toute la nuit. "Il se tenait devant, en uniforme militaire et avait le visage couvert. Il tenait une arme et regardait tout le temps à gauche et à droite. Tout le monde est resté calme. Lumières et climatisation éteintes. C'était si calme que je pouvais entendre ma respiration."