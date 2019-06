VIDEO - Etats-Unis : un employé municipal tue 12 personnes à Virginia Beach, ce que l'on sait

Le tireur était un employé municipal, et l'enquête est en cours. Il s'agit de DeWayne Craddock, employé municipal depuis une quinzaine d'années. Les motivations pour lesquelles il a tiré sur ses collègues restaient, pour l'heure, inconnues. Il avait 40 ans et avait servi dans la garde nationale dans sa jeunesse. Son entourage le plus proche est actuellement interrogé par les enquêteurs de police. Les autorités ont refusé de dire si le tireur était sous le coup d'une mesure disciplinaire au travail ou s'il avait des antécédents judiciaires. Le Wall Street Journal a rapporté qu'il avait été récemment licencié.