G7 : le couple Macron-Biden affiche son unité

Concernant les mesures, un vaste plan d'aide à la vaccination dans les pays pauvres est engagé. Les engagements pris avec un certain flou jusqu'ici devront être annoncés de manière claire. Le climat, et plus largement l'environnement sont également au cœur des échanges. C'est d'ailleurs dans un grand complexe dédié au développement durable que la reine recevait hier soir les chefs d'État et de gouvernement. L'occasion pour Elizabeth II de gratifier ses hôtes d'un trait d'humour très anglais.