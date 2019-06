VIDÉO - Gênes : dix mois après l'effondrement meurtrier, les restes du pont Morandi détruits à l'explosif

Les deux vice-Premiers ministres italien, Matteo Salvini (Ligue, extrême droite) et Luigi Di Maio (Mouvement 5 étoiles, antisystème), étaient présents sur place. Après le drame l'été dernier, ils avaient tous deux passé plusieurs jours à Gênes, rivalisant de fermeté et d'indignation. D'autres officiels étaient attendus après l'explosion sur le port de Gênes pour saluer l'arrivée par bateau depuis la région de Naples d'un premier élément du nouveau viaduc autoroutier en acier et en béton dont l'achèvement est prévu l'an prochain pour une ouverture à la circulation en avril 2020.





Pour rappel, le 14 août 2018, une partie du pont Morandi, du nom de l'architecte qui l'a conçu dans les années 1960, s'était effondrée de façon inattendue, entraînant dans sa chute véhicules et passagers, parmi lesquels quatre enfants.