La ville de New York symbolise l'impuissance des États-Unis face au Covid-19. Et malgré le confinement, il n'y a pas d'amende en cas de sortie. Pour Gérard Araud, "les Américains sont aussi indisciplinés que les Français sont supposés l'être. Si vous allez à Central Park, il y a beaucoup d'Américains qui se promènent. La majorité d'entre eux ne portait pas de masques. Face aux malheurs, les États-Unis ressemblent beaucoup à l'Europe et ressemblent beaucoup à la France en particulier".



