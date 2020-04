Gestion de l'épidémie de coronavirus : pourquoi le Portugal s'en sort mieux

Dès les premiers cas de Covid-19 au mois de mars, le Portugal a réagi et s'est réorganisé. Nombre de lits en réanimation multipliés par trois, 120 ventilateurs achetés en Chine, commandes en urgence de blouses, lunettes et masques... L'isolement et le civisme de la population expliquent aussi leur résistance à la pandémie.



