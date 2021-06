Ghana : immersion dans le village des sorcières

Pour suivre cette femme, comprendre son histoire et celle de ses sœurs de fortune, il faut laisser derrière nous, tous nos repères. Entrer dans le camp des sorcières, c'est accepter que la magie fasse partie du quotidien. Ces femmes ont été condamnées à l'exil par leurs communautés, rejetées car accusées de sorcellerie. "Un jour, mon fils s'est disputé avec une fille. Et puis cette fille est tombée malade, et elle est décédée. Son père est venu me voir, c'est toi qui lui as jeté un sort. Quand il m'a accusé d'être une sorcière, j'ai réalisé que ma vie est en danger et j'ai fui", raconte une femme accusée de sorcellerie, Suguri Zenabu.