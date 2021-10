Ghana : pour sortir de la rue, les femmes montent sur le ring

Des femmes ont décidé de se battre pour leur place dans la société. Elles montent sur un ring en pleine rue, prêtes à bloquer la circulation pour se faire entendre. "On organise ce combat de boxe ici pour prouver que les femmes peuvent boxer comme les hommes", souligne Naa, entraîneuse et ancienne boxeuse. Sous le regard des petites filles, Sarah Asare, l'élève de Naa combat contre un garçon. "Je me sens forte, j'ai confiance en moi. Quand je monte sur le ring, j'oublie tout le reste. Je boxe comme un homme, c'est tout".

Dans un pays où quatre enfants sur dix n'atteignent pas le collège, elle répète inlassablement aux familles que l'école est la clé. Elle voudrait construire une académie avec à la fois l'école et le sport. Son rêve serait que ces élèves deviennent à la fois boxeuses professionnelles et ingénieurs par exemple. Son combat commence à porter ses fruits, les mentalités évoluent. Et dans les salles de boxe, de plus en plus de fillettes apprennent à se battre. Aujourd'hui, beaucoup de femmes pratiquent la boxe et d'autres sports et elles occupent même des postes de responsabilité au sein de la classe dirigeante ghanéenne. Un pas après l'autre, le sport féminin entre dans les mœurs au Ghana. Il prépare la prochaine génération de femmes à lutter pour ses droits.