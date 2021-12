Le Colorado en proie à de gigantesques incendies

Le feu n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres de ce restaurant rempli de dizaines d'enfants. Il faut donc évacuer d'autant plus qu'un vent très fort pousse les flammes droit vers le bâtiment. Des rafales à plus de 160 km/h. Commencent alors la course jusqu'à la voiture et la fuite d'un immense incendie.