VIDÉO - Grammy Awards : Hillary Clinton se moque de Trump en lisant un extrait de "Fire and Fury"

On le sait bien, la cérémonie des Grammy Awards réserve chaque année son lot de surprises. Et cette année, l'hôte de la soirée, l'animateur vedette James Corden l'a encore prouvé. Dans une séquence reprise sur les réseaux sociaux, plusieurs célébrités dont Snoop dog, Cher, Dj Khaled ou encore John Legend, sont invités à passer un casting. Chacun leur tour, ils lisent plusieurs extraits de "Fire and Fury", l'enquête du journaliste Michael Wolff sur Donald Trump à la Maison Blanche, que le président lui-même a tenté de faire interdire la publication.