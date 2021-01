Grande-Bretagne : des colis envoyés aux plus démunis provoquent l’indignation

En Angleterre, 1,4 million d'enfants bénéficient de ce repas gratuit. Mais avec la pandémie, ce n'est souvent plus assez et les associations sont de plus en plus sollicitées. Parents et associations ont alors reçu le soutien d'un des footballeurs les plus célèbres d'Angleterre. Il s'agit de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, engagé depuis plusieurs mois contre la pauvreté infantile. Le footballeur a atteint son but, car le gouvernement s'est engagé à ce que les écoles délivrent désormais des bons d'achat aux familles.