VIDÉO – Donald Trump a pris le thé avec la reine Elizabeth, un honneur que goûtent peu les Britanniques

Sa visite de deux jours aura poussé des dizaines de milliers de Britanniques dans la rue. Autant dire que la venue en Grande-Bretagne de Donald Trump, accompagné de sa femme Melania, n’aura pas été un long fleuve tranquille. Le couple présidentiel a toutefois pu profiter d’un moment d’accalmie ce vendredi après-midi : il a été reçu sous les ors du Palais de Windsor.





Accueillis sous un soleil radieux par Elizabeth II, toute de bleu vêtue, Donald et Melania Trump ont d’abord écouté dans la cour du château l'hymne national américain. La monarque de 92 ans a ensuite invité le président américain à passer en revue la garde d'honneur, des soldats vêtus du traditionnel uniforme rouge et coiffés du célèbre bonnet à poils d'ours. Et enfin, la souveraine et le président américain ont gagner l'intérieur du château pour prendre le thé.