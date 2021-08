Grèce : des incendies hors de contrôle ?

Plus de 1 200 hectares ont déjà brûlé aux portes d'Athènes. Les incendies laissent derrière eux un spectacle de désolation et des habitants qui ont souvent tout perdu. Les soldats du feu, Grecs comme Français, sont guère optimistes. Et pour cause, de fortes rafales de vent sont annoncées à nouveau ce samedi 7 août 2021. Les autorités grecques avouent, elles-mêmes, leur impuissance face à ce qui pourrait bien devenir les pires incendies de leur histoire.