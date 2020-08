VIDÉO - Lesbos : le calvaire des migrants confinés au camp de Moria

Ainsi, pour un biberon, comme pour tout le reste, les conditions sanitaires sont déplorables, l’eau courante étant inaccessible et les ramassages d’ordures quasi-inexistants. Pire, des enfants s’attèlent à collecter les déchets du camp, et ce malgré la crise épidémique et les risques liés au Covid-19.

Pour ce père de famille syrien, à qui il a fallu trois tentatives et près de 5.000 euros pour rejoindre les côtes grecques avec sa femme, la situation devient invivable. D’autant que le couple a accueilli une petite fille ces derniers mois dans le camp, et ne peut en sortir pour lui apporter les soins nécessaires : "Elle est née dans ce camp il y a cinq mois, elle a grandi sous cette tente. Elle souffre d'asthme. Mais ici, obtenir de l'aide médicale est quasi impossible", déplore-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le confinement complique tout dans le fonctionnement du camp, dont la venue d’associations, de moins en moins autorisées à y entrer. "Les migrants vivent déjà dans des conditions abominables, dans ce camp qui ne devrait pas exister en tant que tel. Cette promiscuité, ce manque d’hygiène nous fait craindre le pire. La première chose qu’il faut faire, c’est évacuer les personnes à risque", alerte Stephan Oberreit, chef de mission en Grèce pour Médecins sans frontières.

A deux kilomètres de là, dans le village de Moria où de plus en plus d'habitants sont hostiles à la présence massive des migrants, le maire Yannis Mastrogiannis assume le confinement du camp, alors que tous les Grecs, eux, peuvent circuler librement : "Evidemment, on veut que le confinement se poursuive. Ce confinement est le moyen de contrôler les allers et retours, il y a certes quelques dérogations mais si les sorties étaient massives, ce serait la catastrophe."