VIDÉO - Ces inconnus qui ont fait bouger les lignes en 2019

Vous avez sûrement vu leurs visages, où entendu leurs noms cette année dans l'actualité. Ils ont tous en commun cette volonté farouche d'aller au bout de leurs envies, de leurs convictions. Hommes ou femmes, en quelques mois seulement, ils sont parvenus à faire bouger les lignes, et à passer ainsi de l'ombre à la lumière. De la jeune Greta Thunberg à la chercheuse Katie Bouman, LCI vous retrace le parcours de ces six illustres inconnus qui ont fait parler d'eux en 2019 (dans la vidéo ci-dessous).

Une enfant à couettes assise en tailleur, pancarte à la main, sur le pavé froid devant le Parlement de Stockholm : adolescente anonyme il y a encore un an, Greta Thunberg est devenue la conscience environnementale du monde et la voix d'une génération exaspérée par l'inaction de ses dirigeants. Elle a été couronnée en décembre plus jeune "personnalité de l'année" du magazine américain Time.

Tout commence en août 2018, lorsque la Suédoise de 16 ans entreprend de faire la "grève de l'école pour le climat". Armée d'une pancarte en carton, elle attire rapidement l'attention des médias suédois, puis internationaux. En quelques mois, la jeune fille s'impose comme la pasionaria de la planète bleue. Des jeunes du monde entier rallient sa cause. Les "Vendredi pour l'avenir" jettent dans la rue des millions de jeunes avant le sommet de l'ONU sur le climat de New York (Etats-Unis) en septembre 2019, auquel elle s'en rendue en voilier, pour éviter l'avion trop polluant. Dans la métropole américaine, elle s'adresse aux puissants : "Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides".