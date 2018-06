Guatemala : nouveau bilan de 33 morts après l'éruption d'un volcan

Au moins 33 personnes ont été tuées et 46 autres, blessées, par l'éruption d'un volcan très actif du Guatemala, le Volcan de Fuego (le Volcan de feu en espagnol), qui a déclenché l'évacuation de milliers de personnes, a annoncé la protection civile. La pluie de cendres émises par le volcan, haut de 3 763 mètres et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala, a aussi entraîné la fermeture de l'aéroport international.





Après avoir déploré la mort de 25 personnes en début de journée par la voix du porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred), les autorités ont donc réévalué le bilan humain. D'autres personnes ont été blessées et plus de 2 000 ont dû être évacuées en raison de l'éruption, qui a affecté notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.