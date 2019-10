Guérilla urbaine, manifestation monstre... Que se passe-t-il en Catalogne et à Barcelone ?

ESPAGNE - Des dizaines de milliers de séparatistes protestent depuis lundi contre les lourdes peines de neuf à 13 ans de prison infligées à leurs leaders. Le dernier épisode d'une crise qui a débuté en 2012. Explications.

La métropole catalane est le théâtre ce vendredi d'une manifestation monstre, des dizaines de milliers de marcheurs - partis mercredi de cinq villes de province - déferlant dans les rues. Selon la police barcelonaise, 525 000 personnes y ont participé. Conséquence : la ville est paralysée. La basilique de la Sagrada Familia a dû fermer ses portes, la majorité des stands du marché de la Boqueria, sur la célèbre Rambla, étaient fermés et 57 vols ont été annulés à l'aéroport. Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu le 27 octobre, a été reporté, une nouvelle manifestation étant prévue ce jour-là.

Mais surtout, cette journée de mobilisation a été précédée par une nouvelle nuit de violences à Barcelone : des centaines de jeunes ont monté jeudi soir des barricades enflammées dans le centre de la ville et lancé des cocktails molotov sur les forces de l'ordre. Mardi et mercredi, Barcelone avait déjà vécu ces scènes de guérilla urbaine après de premiers heurts lundi lors du blocus de l'aéroport par quelque 10 000 manifestants. Selon la police, plus de 110 personnes ont été interpellées depuis le début de la semaine dont 16 jeudi soir.