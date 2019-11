Guinness : les records les plus fous !

Il y a un peu de tout dans le Guinness World Records 2020. D'un côté, il y a les records classiques dans le domaine du sport ou encore de la technologie. Et de l'autre, on y trouve des records complètement improbables. En Italie, par exemple, un maître glacier a remporté le record mondial du plus grand nombre de boules de glaces sur un cornet. Au Japon, un groupe d'étudiants pratiquant le saut à la corde s'est vu décerner le record du monde du maximum de sauts à plusieurs en une minute. Découvrez les autres records inédits figurant dans ce Guinness World Records 2020 en images.





Ce samedi 2 novembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir le Guinness World 2020. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/11/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.