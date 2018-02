VIDEO - Procès Larry Nassar: le père de trois victimes tente d'attaquer le médecin déchu en pleine audience

Après avoir entendu les détails des agressions sexuelles subies par trois de ses filles, le père se lève et demande à la juge : "Pouvez-vous, en plus de sa sentence, me laisser 5 minutes dans un vestiaire avec ce démon ?". Elle lui répond que ce "n'est pas comme cela que fonctionne le système judiciaire". "Même pas une minute ?", lui rétorque l'homme. Fou de rage et de colère contre Larry Nassar, il tente alors de se jeter sur lui mais est plaqué au sol par les policiers avant d'avoir atteint le thérapeute.





Le 24 janvier dernier, Lawrence Nassar a été condamné à une peine allant de 40 à 175 années de prison pour des dizaines et des dizaines d'agressions sexuelles sur d'anciens gymnastes qu'il a soignés pendant ses 25 années de carrière. Cette sentence s'ajoute à une condamnation à 60 ans de réclusion pour pédopornographie, un autre volet de l'affaire qui a secoué le monde de la gymnastique américaine.