"Le prix est dingue" : ce hard-discounter russe veut être le moins cher d'Europe

Et sur le parking, ceux que l'on rencontre sont d'abord là pour leur porte-monnaie. "J'ai acheté un paquet de 50 masques chirurgicaux pour 7 euros, le prix est dingue ici, et ce kilo de viande, c'est 5,53 euros", se réjouit ainsi un habitué. Pour obtenir des prix si bas, Mere économise sur tout. Les rayons sont rudimentaires avec dix fois moins de produits que dans un supermarché normal, et les clients se servent directement sur les palettes où les aliments sont disposés dans leurs cartons de livraison.

Quant aux prix, ils sont scotchés à la main sur une feuille jaune. A titre d'exemple, au rayon congélation, le poulet est à 2,13 euros, le parmesan de 250 g, lui, est à 2,64 euros, et pour accompagner le tout, le vin rouge italien est à 1,09 euro. Des tarifs alléchants certes, mais quand on regarde bien les étiquettes, certains produits posent question. Le miel par exemple est composé à 90% de sirop de glucose. Tandis que le lait concentré vient de Russie, tout comme les grains de blé qui proviennent de Sibérie. Mere s'approvisionne principalement auprès d'entreprises en difficulté financière, et change de fournisseurs au gré des opportunités. Et pour réduire encore les coûts, les employés se comptent sur les doigts d'une main.