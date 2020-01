VIDÉO - Harvey Weinstein jugé à partir de lundi à New York : le producteur peut-il s'en sortir ?

C’est un procès que l’Amérique attend avec une impatience mêlée d’inquiétude. Le producteur Harvey Weinstein, 67 ans, comparaîtra à partir de lundi devant un tribunal de New York, de longs mois après les révélations qui ont bouleversé le monde du cinéma, et au delà. Si plus de 80 femmes l’ont accusé de harcèlement et d’agression sexuelle, parmi lesquelles plusieurs actrices de premier plan comme Angelina Jolie, Rose McGowan, Ashley Judd ou encore les Françaises Léa Seydoux et Emma de Caunes, ce sont deux femmes plus discrètes qui ont permis de monter un dossier judiciaire contre lui.

La première, Mimi Haleyi, affirme avoir été agressée à New York en 2006. La seconde, restée jusque-là anonyme, rapporte avoir été violée dans une chambre d’hôtel, toujours dans la Grosse Pomme, en 2013. Au cours du procès, quatre autres femmes devraient témoigner. Une d’entre elles seulement a révélé son identité. Il s’agit de la comédienne Anabella Sciorra, vue dans la série "Les Sopranos", qui dit avoir été agressée sexuellement en 1993. Si les faits sont prescrits, son intervention pourrait permettre d’étayer le chef d’accusation de "comportement sexuel prédateur" qui fait risquer la perpétuité au producteur.