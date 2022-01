Hausse des prix : comment les Allemands font-ils face à la crise ?

Les statistiques sont formelles, l'Allemagne n'avait pas connu une telle inflation depuis 30 ans. Sur les marchés outre-Rhin, les prix augmentent plus vite qu'en France, tiré par la relance. Le pain a pris 10% en un an, la viande a augmenté de 20%, les œufs de 33%.

"On ne peut plus vivre, les prix augmentent sans arrêt", déclare un senior. "Les gens qui ont travaillé 40 ans et qui ont une retraite de 800 euros, comment croyez-vous qu'ils gèrent les fins de mois maintenant ?", ajoute un autre. "Moi, je me demande surtout ce que le gouvernement peut faire régler ce problème", s'interroge une dame.