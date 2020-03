Hausse des prix du logement à Londres : les habitants traquent le moindre mètre carré

À Londres, le loyer moyen pour une simple chambre en colocation a atteint des niveaux stratosphériques en trois ans avec plus de 1 000 euros par mois. Une maison à trois pièces au sous-sol se loue à 15 000 euros par mois. Plus délirant, l'un des immeubles les plus chers au monde coûte 80 000 euros le mètre carré. Pour y faire face, les Londoniens font la course au mètre carré le moins cher, parfois dans des lieux étonnants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.