VIDÉO - Ils nagent aux côtés d'un gigantesque requin blanc

"On a vu quelques (requins tigres) et elle est arrivée, et tous les autres requins se sont éparpillés. C'est alors qu'elle a commencé à se frotter contre le bateau", a raconté la plongeuse au journal Honolulu Star Adviser avant d'ajouter :"C'était juste un beau gros et gentil colosse qui voulait utiliser notre bateau pour se gratter." Au journal hawaïen, Ocean Ramsey a également fait part de sa surprise quant à la présence de deux dauphins au côté du gigantesque spécimen, qui "l'escortaient, la poussant du coude sur ses ailerons, tournoyant autour de son nez."





La jeune femme a alors nagé "une bonne partie de la journée" avec la femelle qui, selon elle, doit être âgée d'au moins 50 ans et peser environ 2,5 tonnes. Toujours selon la principale intéressée, le gigantesque requin blanc était possiblement en gestation. La présence de ce spécimen dans cette zone, à savoir à proximité d'Hawaï, est un phénomène plutôt rare, les eaux étant trop chaudes à leur goût.