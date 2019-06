VIDÉO - Hong Kong : après le report d'un texte controversé, des manifestations monstres virent à l’affrontement

Au cœur de la colère, un projet de loi qui vise à autoriser Hong Kong à extrader des personnes vers la Chine. Selon l’exécutif, cela permettrait de combler un vide juridique qui rend possible pour des criminels de se réfugier dans leur ville. Mais les habitants de la mégalopole voient surtout derrière cette justification la volonté de la République populaire voisine d’asseoir sa souveraineté. C’est pourquoi, outre les slogans "non à l’extradition", les manifestants scandaient également : "Hong Kong n'est pas la Chine !". Il faut dire que depuis le départ du Royaume-Uni de cette ancienne colonie en 1997, ce territoire est devenu une "région administrative spéciale" de la Chine, signifiant que le gouvernement de Xi Jinping est souverain sur plusieurs questions, notamment celles de défense. Si ce texte est adopté, les Hongkongais craignent qu’il brouille encore plus la frontière entre leur ville et Pékin. Sans parler du fait que les manifestants s’inquiètent de l’éventuelle utilisation politique de telles extraditions.