VIDÉO - Hong Kong : le "Spiderman" français déploie un drapeau pour la paix sur la façade d'un gratte-ciel

Le "Spiderman" français se mue en pacificateur. Alain Robert a escaladé vendredi 16 août un gratte-ciel de Hong Kong avant d'y déployer une "banderole de la paix", au moment où l'ex-colonie britannique vit sa pire crise politique avec des manifestations quasi quotidiennes pour réclamer plus de démocratie. Le grimpeur de 57 ans, qui s'est spécialisé dans l'escalade d'immeubles, a gravi les 68 étages du Cheung Kong Center, dans le quartier financier de Central.





Ce n'est pas la première fois que le Français est à Hong Kong, la ville qui compte la concentration de gratte-ciel la plus élevée au monde. Lors de l'ascension du Cheung Kong Center, pour la troisième fois de sa vie, il a ainsi déployé une banderole figurant les drapeaux chinois et hongkongais réunis, ainsi qu'une poignée de mains. Avant de commencer à escalader le bâtiment, alors que le temps était chaud et humide, rendant la tentative risquée, il a rendu public un communiqué pour expliquer que cette action était "un appel urgent à des consultations entre les Hongkongais et leur gouvernement". "Peut-être que ce que je fais fera baisser la température et provoquera des sourires. C'est en tout cas ce que j'espère", a-t-il écrit.