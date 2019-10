VIDÉO - Hong Kong : un manifestant blessé par un tir à balle réelle de la police

TENSIONS - Alors que la Chine célèbre les 70 ans du régime communisme, de violents heurts se déroulent à Hong Kong. Un manifestant hongkongais a été blessé mardi à la poitrine par un tir à balle réelle d'un policier dont l'unité avait été attaquée par des protestataires.

Un palier a été franchi dans le conflit entre les autorités et les manifestants à Hong Kong. Un homme a été blessé par balle mardi dans la ville où, une nouvelle fois, des dizaines de milliers de militants pro-démocratie sont descendus dans les rues. Ils répondent à l'appel pour une "journée de chagrin" visant à perturber le 70ème anniversaire de la fondation de la Chine populaire.

Le manifestant blessé a été touché à la poitrine par un tir à balle réelle de la police lors d'affrontements entre protestataires et forces de l'ordre, a indiqué à l'AFP une source policière. Deux vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, en témoignent : on y voit une poignée de policiers en tenue anti-émeute confrontés à une dizaine de protestataires masqués. Certains utilisent des parapluies et des barres métalliques pour frapper les policiers. On voit un policier courir avec son arme de service à la main, donner un coup de pied à un manifestant avant de tirer à bout portant sur un protestataire tenant une barre de fer à la main. Le coup de feu est clairement audible. Le manifestant blessé trébuche en arrière et tombe sur un policier au sol, alors que les autres protestataires fuient en courant.