VIDÉO - "Honte à vous" : en larmes, une lycéenne survivante de la tuerie de Parkland s'en prend à Trump

"Si le président me dit en face que c'était une terrible tragédie (...) et qu'on ne peut rien y faire, je lui demanderai combien il a touché de la National Rifle Association. Je le sais : 30 millions de dollars", a poursuivi la jeune fille aux cheveux rasés, comparant cette somme au nombre de victimes des fusillades qui ont ensanglanté le pays depuis le début de l'année. "C'est ce que valent ces gens pour vous, M. Trump ?", a-t-elle martelé avant de s'en prendre aux parlementaires américains "financés par la NRA qui nous disent que rien n'aurait pu empêcher ça (...) ou qui disent que des lois plus sévères sur les armes ne font pas baisser la violence par les armes".





L'auteur de la fusillade du 14 février dernier, Nikolas Cruz, 19 ans, avait été exclu de l'établissement l'an dernier. Mercredi, il a ouvert le feu au fusil semi-automatique dans les classes du lycée, faisant 17 morts dont une majorité d'adolescents, avant d'être arrêté. Il était suivi psychologiquement pour des problèmes de comportement et était connu des autorités, faisant l'objet d'une enquête de police en 2016 après la publication d'une vidéo dans laquelle il disait vouloir acquérir une arme, rapporte samedi le South Florida Sun Sentinel, un média américain.