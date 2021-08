Île grecque d'Eubée en feu : "On a pris ce qu'on pouvait et on est partis", racontent les sinistrés

Le village de Rovies, sur l'île d'Eubée, ne s'en relèvera pas facilement. Pour espérer contenir les flammes qui dévorent cette immense île grecque située à 200 km d'Athènes, plus de 170 pompiers (aidés d'une cinquantaine de véhicules et six hélicoptères et avions bombardiers d'eau) ont été déployées ce jeudi. Les lieux sont en effet touchés par de violents incendies qui se sont développés mardi sur des terrains montagneux asséchés par la chaleur.

La veille, quelque 85 personnes se sont réunies en urgence sur la plage afin d'être évacuées par bateau, tandis que près de 150 maisons ainsi que de nombreux commerces étaient en train de se consumer. "La police est venue, les clochers de l'Église ont sonné, ils nous ont dit de quitter le village", raconte la pâtissière Zoi Halasti. "On a pris ce qu'on pouvait et on est partis."

Ces derniers ont pu revenir sur place ce jeudi, après la maîtrise totale de l'incendie, pour constater les dégâts matériels et récupérer leurs dernières affaires personnelles. Mais, il ne reste pas grand-chose à sauver parmi l'amoncellement de débris.

L'école du village n'a pas non plus résisté à cette catastrophe climatique. "Il y avait deux belles classes et mon bureau", pointe du doigt la directrice de l'établissement scolaire Eleni Alexandridi. "Maintenant, il n'y a plus rien. Seul le logo de l'école est resté intact", ajoute-t-elle, les larmes aux yeux. "Ça va aller, on va tout reconstruire", la rassure instantanément une habitante.