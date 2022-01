Îles Tonga : l’aide arrive enfin après l’éruption volcanique

Les dégâts sont visibles depuis l'espace. Sur cette photo prise par satellite, on voit un quartier avant et après l'éruption. Les poussières toxiques puis le tsunami ont contaminé les réserves d'eau potable de cet archipel de 100 000 habitants. Les secours les plus proches sont à 2 000 km, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sur des bateaux militaires, des milliers de conteneurs d'eau sont chargés, mais aussi des appareils pour dessaler l'eau de mer. De quoi purifier 70 000 litres par jour.